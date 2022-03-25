В Херсоне оккупанты обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк

Они ворвались в квартиру и украли ценные вещи.

Российские захватчики совершают произвол в Херсоне. За прошлые сутки они обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом рассказал отец Гандзюк.

В общем, захватчики заявили, что квартира умершей активистки является "объектом, угрожающим российской государственности". Они выломали дверь и ворвались в дом.

"Вошли 12 вооруженных лиц, соседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", — рассказал отец Екатерина Виктор Гандзюк.

Квартира Екатерины Гандзюк / facebook.com/gandziukgate

Более трех часов захватчики "проводили обыски". Свидетели же рассказали, что из квартиры Гандзюк вынесли несколько мешков с вещами.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина скончалась 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали в законченное умышленное убийство.

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