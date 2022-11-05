В Херсоне оккупанты ограбили художественный музей: уникальные экспонаты фурами вывезли в Крым

Оккупанты вывозили вещи из музея на протяжении четырех дней, в том числе и коллекцию произведений искусства XVII-XX веков.

Российские оккупанты продолжают мародерить в Херсонской области. Недавно россияне ограбили Херсонский художественный музей – они вывезли из него пять фур и два школьных автобуса уникальных экспонатов.

Об этом сообщили в администрации музея.

С 31 октября по 3 ноября назначенная оккупантами "власть" завела в музей несколько десятков человек, похищавших произведения искусства и оргтехнику.

"Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами. Это по-ихнему называется "эвакуация", по-нашему — мародерство под лозунгами" сохранения культурных ценностей. О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет — картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какую-то тряпку", — подчеркнули в администрации.

Сначала оккупанты погрузили награбленным три фуры и школьный автобус, которые были в сопровождении вооруженных автоматами людей в штатском. Затем догрузили еще две фуры и автобус.

В музее утверждают, что оккупантам помогала назначенная оккупантами "директор" музея.

Ранее стало известно, что российские захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник князю Григорию Потемкину, а также памятник Федору Ушакову. Массовые кражи из города зафиксированы после того, как оккупанты объявили о так называемой эвакуации.

Справка:

Коллекция Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко насчитывает более 13 тысяч произведений искусства. А само здание расположено в помещении бывшей ратуши и Городской Думы. Там хранятся художественные работы украинских и зарубежных авторов: живопись, графика, иконы, гобелены, предметы обихода и произведения народного искусства.

Ситуация в Херсонской области

Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Они не отдают территорию врагу.

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.

Также в Херсонской области военные РФ, ожидая контрнаступления ВСУ, выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра.

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