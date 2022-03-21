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В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против захватчиков: есть раненые (видео)

Дата публикации
Просмотры
11к
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В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против захватчиков: есть раненые (видео)

Люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

В Херсоне, на площади Свободы, оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь в воздух. Об этом рассказали и выложили видео очевидцы.

Среди людей есть раненые, их забирает скорая помощь.

На опубликованных видео люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

Напомним, в Олешках (Херсонская область) российские военные в подпитии среди бела дня забрали местного парня в неизвестном направлении. Спустя время парня отпустили.

Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в видеообращении на странице Facebook.

Дата публикации
Просмотры
11к
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