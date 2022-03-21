В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против захватчиков: есть раненые (видео)

Люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.
В Херсоне, на площади Свободы, оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь в воздух. Об этом рассказали и выложили видео очевидцы.
Среди людей есть раненые, их забирает скорая помощь.
⚡️⚡️⚡️ Херсон.— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ru) March 21, 2022
Оккупанты обстреляли мирный митинг.
К сожалению, есть раненые pic.twitter.com/4XzIRWTfgW
На опубликованных видео люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.
Напомним, в Олешках (Херсонская область) российские военные в подпитии среди бела дня забрали местного парня в неизвестном направлении. Спустя время парня отпустили.
Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в видеообращении на странице Facebook.