В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против захватчиков: есть раненые (видео)

В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против захватчиков: есть раненые (видео)

Люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

В Херсоне, на площади Свободы, оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь в воздух. Об этом рассказали и выложили видео очевидцы.

Среди людей есть раненые, их забирает скорая помощь.

⚡️⚡️⚡️ Херсон.

Оккупанты обстреляли мирный митинг.

К сожалению, есть раненые pic.twitter.com/4XzIRWTfgW — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ru) March 21, 2022

На опубликованных видео люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

Напомним, в Олешках (Херсонская область) российские военные в подпитии среди бела дня забрали местного парня в неизвестном направлении. Спустя время парня отпустили.

Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в видеообращении на странице Facebook.