В Херсоне оккупанты подрывают суда на причалах и сжигают катера

Захватчики также воруют авто у гражданских и отбирают у них жилье.

В Херсоне российские военные с помощью взрывчатки уничтожают плавсредства на причалах и расстреливают или сжигают катера.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Кроме того, на временно захваченных территориях российские военные продолжают похищать людей. За последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и Каланчаке.

Также читайте На Херсонщине в гостинице оккупантов произошел "хлопок": что известно

В селах Скадовского района и в Олешках оккупанты продолжают угонять автомобили, отбирать жилье у местных и заселяться в их дома. В то же время в курортных селах захватчики заселяются на базы отдыха. В Олешках имущество из домов украинцев россияне вывозят на "Уралах".

В полиции отметили, что по всем фактам российской агрессии против мирного населения открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Что происходит в Херсоне и области

Российские оккупанты пытались создать впечатление, что они бегут с правого берега Херсона, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. На самом же деле захватчики остаются там.

Более того, россияне готовят Херсон к уличным боям.

На фоне этих событий ВСУ освободили село Малая Сейдеменуха Бериславского района и подняли там украинский флаг.

А глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что ВСУ могут отвоевать все правобережье Херсонщины вместе с облцентром.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, украинские военные будут выбивать российскую армию из Херсонщины огневыми средствами, избегая лобовых атак.

Жизнь в 2 км от линии фронта - село в деоккупированной Херсонской области

Читайте также: