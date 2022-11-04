В Херсоне оккупанты подрывают суда на причалах и сжигают катера

Захватчики также воруют авто у гражданских и отбирают у них жилье.
В Херсоне российские военные с помощью взрывчатки уничтожают плавсредства на причалах и расстреливают или сжигают катера.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Кроме того, на временно захваченных территориях российские военные продолжают похищать людей. За последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и Каланчаке.
В селах Скадовского района и в Олешках оккупанты продолжают угонять автомобили, отбирать жилье у местных и заселяться в их дома. В то же время в курортных селах захватчики заселяются на базы отдыха. В Олешках имущество из домов украинцев россияне вывозят на "Уралах".
В полиции отметили, что по всем фактам российской агрессии против мирного населения открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Что происходит в Херсоне и области
Российские оккупанты пытались создать впечатление, что они бегут с правого берега Херсона, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. На самом же деле захватчики остаются там.
Более того, россияне готовят Херсон к уличным боям.
На фоне этих событий ВСУ освободили село Малая Сейдеменуха Бериславского района и подняли там украинский флаг.
А глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что ВСУ могут отвоевать все правобережье Херсонщины вместе с облцентром.
По оценкам военного эксперта Олега Жданова, украинские военные будут выбивать российскую армию из Херсонщины огневыми средствами, избегая лобовых атак.
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