В Херсоне оккупанты похитили руководительницу музыкальной школы

В Херсоне российские захватчики похитили руководительницу музыкальной школы №3 Наталью Холматову.
Наталью Холматову, возглавляющую коммунальное учреждение специализированного художественного образования "Музыкальная школа №3" Херсонского городского совета, российские военные забрали 17 августа около 8 часов утра из собственной квартиры.
Об этом в Facebook сообщила ее коллега.
"По словам близких, забрали на Лютеранскую в Центральное управление полиции", — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области российские захватчики похитили главу ОТГ, которая отказывалась сотрудничать с ними.
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