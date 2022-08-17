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В Херсоне оккупанты похитили руководительницу музыкальной школы

В Херсоне оккупанты похитили руководительницу музыкальной школы

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В Херсоне оккупанты похитили руководительницу музыкальной школы

Фото: Facebook

В Херсоне российские захватчики похитили руководительницу музыкальной школы №3 Наталью Холматову.

Наталью Холматову, возглавляющую коммунальное учреждение специализированного художественного образования "Музыкальная школа №3" Херсонского городского совета, российские военные забрали 17 августа около 8 часов утра из собственной квартиры.

Об этом в Facebook сообщила ее коллега.

"По словам близких, забрали на Лютеранскую в Центральное управление полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области российские захватчики похитили главу ОТГ, которая отказывалась сотрудничать с ними.

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