В Херсоне оккупанты попали в пятиэтажку: власти сообщили трагические новости

Утром, 25 июня 2023 года, российские войска обстреляли Херсон. Снаряд попал в пятиэтажку.

Об этом сообщила в Telegram Херсонская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, это произошло около 3:20. Под завалами поврежденного дома погиб мужчина.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что один из снарядов разорвался посреди комнаты. Погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами.

Ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки российская армия 59 раз атаковала Херсонщину. 235 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и авиации попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Два человека были ранены.

В Генштабе сообщили, что 24 июня российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области. В частности, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Никольское, Инженерное, Антоновку, Зеленовку, Белозерку, Днепровское и Кизомыс.

Утром 23 июня войска армии РФ прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне. Погибли два работника. Четверо оказались в больнице.

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