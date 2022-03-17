В Херсоне оккупанты создали из коллаборантов "Комитет спасения за мир и порядок"

В Херсоне оккупанты создали из коллаборантов "Комитет спасения за мир и порядок"

В прокуратуре открыли производство.

В Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

“В состав фейкового органа вошли лица, имеющие проблемы с законом и находящиеся в поле зрения правоохранителей за совершение тяжких преступлений. Своими действиями лица вредят суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины”, — говорится в сообщении.

За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Читайте также: