В Херсоне оккупанты уже вывезли свою "власть" на левый берег Днепра: город готовят к уличным боям

ЦНС призывает жителей Херсона покинуть город и уехать на свободную территорию Украины.
Российские оккупанты перевезли свою "администрацию" Херсонщины на левый берег Днепра и готовят сам Херсон к уличным боям.
Об этом сообщил созданный украинскими Силами Спецопераций Центр национального сопротивления.
"Враг активно готовит город к уличным боям, и перевозит свои фейковые учреждения на левый берег. В то же время коллаборанты вывезли свои семьи в Крым под предлогом "эвакуации из-за обстрелов ВСУ", – говорится в сообщении.
Поэтому правый берег Херсона остался без коллаборантов и гауляйтеров. Теперь там остались только российские оккупационные войска и местные жители.
"Центр национального сопротивления призывает местных по возможности покинуть город и выехать на подконтрольную Киеву территорию, и не становиться заложниками врага", – отмечается в сообщении.
Какая ситуация в Херсоне и области
Российские войска, ожидая контрнаступления ВСУ на Херсонщине, выстроили там несколько линий обороны на обоих берегах Днепра. Как пояснили в ОК "Юг", оккупанты понимают, что давление украинских войск будет непрерывным.
Советник Офиса президента Алексей Арестович описал ситуацию с боевыми действиями в Херсонской области как непростую. По его данным, там сконцентрирована большая военная сила РФ, которую трудно будет перемолоть, и которая готовит контратаки.
В то же время в Новой Каховке захватчики заваривают канализационные люки, потому что боятся работы "украинских ДРГ".
По данным главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в Херсон россияне свозят недавно мобилизованных мужчин, которых планируют использовать в уличных боях как пушечное мясо.
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