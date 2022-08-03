В Херсоне оккупанты вместо Антоновского моста используют понтонные переправы

В Херсоне оккупанты вместо Антоновского моста через реку Днепр используют понтонные переправы. По ним курсируют автомобильный транспорт и военная техника.

В Херсоне, где украинские военные ювелирно перекрыли россиянам возможность снабжения Антоновским мостом оружия, оккупанты построили понтонные переправы.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

“По той информации, которая есть – используются две понтонные переправы через реку Днепр. Плюс паромная переправа, по которой переправляются, как правило, легковые автомобили и 1-2 единицы военной техники, легкобронированные машины или другая техника для обеспечения. Они перекидывают небольшие объемы техники, прикрываясь гражданским населением”, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, что оккупанты украли в Херсоне известную "баржу для арбузов".

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