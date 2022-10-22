Не только Берислав: в Генштабе ВСУ назвали населенные пункты, из которых царапают оккупанты на Херсонщине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские кафиры пытаются скрыться из Херсона на угнанных в местные автомобили. Также участились случаи мародерства и грабежей местного населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Волшебное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", - подтвердили в Генштабе.

Относительно ситуации в Херсоне, увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе. Также оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

По данным Генштаба, продолжается практика размещения подразделений врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.

Что происходит на Херсонщине

По состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было уволено 50 сел и поселков.

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ. Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Тем временем командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

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