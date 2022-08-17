В Херсоне оккупанты выдали "пенсию": люди обменяли рубли и перевели деньги на ВСУ

Оккупанты принесли на двоих за два месяца – 40 000 рублей.

В Херсоне пара местных жителей получила 40 тысяч рублей "пенсии" от российских оккупантов, обменяла их на гривны и перевела полученную сумму на нужды Вооруженных сил Украины.

Как рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, такой историей поделилась местная журналистка.

Он отметил, что украинцы никуда не обращались по поводу получения средств и не предоставляли свои данные.

"Принесли на двоих за два месяца — 40 000 рублей. Супруги не долго думали, как именно использовать эти деньги. Несмотря на все сложности жизни в оккупированном Херсоне, они смогли обменять рубли на гривну и положить на свой банковский счет (на сегодняшний день такие действия уже очень трудно сделать), а затем перевели полученную сумму на ВСУ”, — написал Соболевский.

Он добавил, что именно благодаря таким людям Херсон и является городом-героем.

"На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем! Слава Украине! Слава украинскому народу!" – отметил Соболевский.

Напомним, в Херсонской области оккупанты попытались пойти в наступление. Попытка окончилась для них "не очень". Они недосчитались большого количества своих воинов.

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