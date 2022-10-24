В Херсоне остались специфические войска россиян: стало известно, кто находится в городе.

Россияне вывезли из Херсона мирных жителей, чтобы те не сдавали ВСУ информацию об оккупационных войсках.
Во временно оккупированном Херсоне остались специфические войска россиян. В частности, там находятся десантники, морская пехота и мобилизованные.
Об этом сказал военный и общественный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун, пишет "Эспрессо".
По его словам, оккупант отсилили мирных жителей, чтобы те не сдавали ВСУ специфические войска россиян.
"Это десантники и морская пехота, которые подкреплены мобилизованными. И это говорит о том, что противник хочет устроить какие-нибудь интересные вещи, не скажу Сталинград, скорее уличные бои, чтобы затянуть Украину в противостояние на длительное время и использовать свои специфические знания", — подчеркнул генерал-майор СБУ.
Также он отметил, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду с целью перейти в тыл к нашим военным.
"Часть наших бойцов, проходивших обучение в Великобритании, учились на зачистку больших городов и борьбу в больших конгломератах, поэтому я не исключаю, что именно эти подразделения и осуществят зачистку нашего Херсона от вражеских бандформирований, потому что войсками их трудно будет назвать", – подчеркнул Виктор Ягун.
Напомним, что во временно оккупированной Новой Каховке раздался взрыв.
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