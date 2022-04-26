В Херсоне почти 60 детей прячутся в подвале церкви: Денисова просит организовать эвакуацию

В Херсоне почти 60 детей прячутся в подвале церкви: Денисова просит организовать эвакуацию

В Херсоне 58 воспитанников дома ребенка больше месяца скрываются в подвале местной церкви.

Из них – 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года. Остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мы нашли безопасное место для этих детей в регионе Украины, в котором не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход", — отметила омбудсмен.

Денисова призвала всех, кто может оказать содействие в перевозке этих детей, не оставаться в стороне и предпринять все возможные меры по открытию и работе гуманитарного коридора.

Напомним, что в Херсоне российские оккупанты захватили здание городского совета.

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