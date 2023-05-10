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В Херсоне после обстрелов поврежден водопровод – жителей предупредили о перебоях с водой

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне после обстрелов поврежден водопровод – жителей предупредили о перебоях с водой

В Херсоне после обстрелов поврежден водопровод. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

В центре Херсона в результате вражеских обстрелов поврежден водопровод.

В центре Херсона из-за очередного вражеского обстрела 10 мая – поврежден водопровод. Возможно, некоторое время в центральной части будут перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Очередные вражеские атаки Херсона! В результате обстрелов в центре города поврежден водопровод. Возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением", — говорится в сообщении.

В настоящее время в городе ведутся работы по устранению последствий обстрелов.

Напомним, 10 мая российские оккупационные войска нанесли удары по Херсону.

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Дата публикации
Просмотры
44
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