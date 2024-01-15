В Херсоне повреждены около 50% многоэтажек в результате обстрелов – ОВА

В то же время на освобожденной части Херсонской области повреждено или разрушено около 22 тыс. гражданских объектов.

В Херсоне в результате российских обстрелов повреждено уже около половины многоэтажек.

Об этом под руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил на брифинге 15 января.

На деоккупированной части Херсонской области в результате обстрелов со стороны российских войск было повреждено или разрушено около 22 тыс. гражданских объектов.

"22 тысячи частично поврежденных или разрушенных объектов в Херсонской области. Что касается самого Херсона, пожалуй, 50% многоэтажек повреждены", — сказал Толоконников.

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Напомним, в течение суток 14 января российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 788 снарядов. В частности, захватчики ударили по пункту скорой медицинской помощи в Станиславе.

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