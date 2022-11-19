В Херсоне появился поезд, заработали банкоматы и связь: город начинает восстанавливаться

В Херсоне появился поезд, заработали банкоматы и связь, люди радуются, что в городе легче дышится без россиян, говорится в ТСН.

Первый поезд прибыл сегодня на железнодорожный вокзал освобожденного Херсона. Железнодорожники планировали возобновить сообщение дней через десять, но значительно опередили график.

На столичном вокзале Олег Скрипка пел песню, которую он написал в далеком 1987 году о Херсоне, пока пассажиры ждали первого поезда в город.

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Рейс следует с остановкой в Николаеве, сюда пассажирские поезда начали ходить всего несколько дней назад. Далее вагоны катятся медленнее, колею только отремонтировали, по обе стороны дороги десятки единиц разбитой бронетехники. Российские войска не просто ушли с правого берега Днепра, ВСУ их изрядно здесь избили.

В пригороде Херсона поезд громко встречают местные жители. "Всем спасибо за работу — и путешественникам и вокзальной компании и всем железнодорожникам, которые сделали этот поезд ближе", — говорит председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

В самом Херсоне еще тяжело жить, техническую воду люди набирают из лимана, свет только появляется, поэтому повсюду тарахкают генераторы. Уже заработали и банкоматы, выстроились очереди за пенсиями.

Враг позорно бежал из Херсона, но успел разграбить местные музеи и галереи. Директор областного художественного музея чуть не плачет. "Вывезли 80 процентов коллекции — лучше, потому что руководили загрузкой сотрудники музея", — рассказывает она.

Оценить масштабы разграбленного в Херсон приехал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко “Нужно зафиксировать, точно знать все названия, мы передадим всю информацию, когда убедимся в ней для того, чтобы предотвратить незаконный трафик. Нужно на весь мир говорить, что делают воры, когда заходят в учреждения культуры и, конечно, возвращать через суды, но лучшее возвращение – это их просто отсюда выгнать”, — говорит Александр Ткаченко.

В городе только появляется связь, телефоны можно зарядить в центре в “пунктах несокрушимости”, но жители Херсона убеждают, да, без света, связи, но главное без россиян жить лучше – дышится легче. Хотя связь начала пробиваться.

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