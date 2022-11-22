В Херсоне предатель перед освобождением города от оккупантов выпустил из колонии заключенных

В Украине стражи порядка задержали предателя, который перед освобождением Херсона выпустил заключенных из колонии.

В Херсоне предатель перед освобождением города выпустил из колонии заключенных. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, мужчина с первых дней оккупации Херсона работал на россиян на должности в оккупационной структуре — она отвечала за следственные изоляторы и места исполнения наказаний.

Начальник этого отдела организовал вывоз осужденных на работы по благоустройству и несколько дней даже руководил этим СИЗО.

“В день освобождения Херсона от оккупантов работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не предпринял никакого действия, чтобы предотвратить это. Но сам бежать не успел и был задержан работниками ДБР во взаимодействии с СБУ. Бывшему работнику колонии доложено о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества”, — подчеркнули в пресс-службе ДБР.

Что известно об освобождении Херсона

Украинские военные вошли в город 11 ноября. В то время оккупанты перебрались уже на другой берег Днепра. Такой приказ им поставил минобороны РФ Шойгу.

Местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Уже через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там местные на встрече с ним спели гимн нашего государства.

В то же время спасатели и пиротехники продолжают проводить разминирование территории, оставленной оккупантами.

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