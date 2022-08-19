В Херсоне предатель перешел на сторону оккупантов: ему грозит до 12 лет тюрьмы (фото)

Предателю грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

В Херсоне местный житель перешел на сторону российских оккупантов и принял предложение занять должность в незаконном органе власти. Его будут судить за коллаборационизм.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В условиях военного положения мужчина принял предложение представителей вооруженных сил РФ о сотрудничестве и был провозглашен начальником псевдоуправления молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области.

Кроме того, во исполнение распоряжения так называемого председателя оккупационной ВГА Херсонской области он активно участвовал в организации и проведении праздничного мероприятия по случаю Дня защиты детей оккупационной администрации Херсонщины.

Предателю грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, военный эксперт Роман Свитан считает, что россияне не удержат правый берег Херсонской области, поэтому набивают цену для переговорного процесса, чтобы "обменять" эту территорию на Донбасс.

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