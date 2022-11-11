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В Херсоне Путин потерпел уже третье крупное поражение в войне, следующее – Кремль, – экс-министр иностранных дел Швеции

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Херсоне Путин потерпел уже третье крупное поражение в войне, следующее – Кремль, – экс-министр иностранных дел Швеции

Фото: Associated Press

Херсон для Путина стал третьим большим поражением фюрера в войне против Украины.

В Херсоне Путин потерпел уже третье крупное поражение в войне, которую он развязал против Украины. Среди других поражений главы Кремля — Киев и Харьков.

Об этом на своей странице в соцсети написал экс-министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

“Херсон прямо сейчас – это картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне – Киев, Харьков и теперь Херсон”, – подчеркнул Карл Бильдт.

Также он добавил, что дальше Путин потеряет Кремль.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

9 ноября стало известно, что оккупанты выходят из Херсона. Такой приказ отдал глава минобороны РФ Шойгу. Россияне после себя оставили множество мин, уже зафиксированы случаи подрыва местного населения.

Во время выхода из города оккупанты подорвали телебашню, помещение телеканала "Суспільне" и центры радиосвязи и телевещания. В то же время первыми сбежали из Херсона коллаборанты.

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Дата публикации
Просмотры
2444
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