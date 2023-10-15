В Херсоне раздаются взрывы — обнародованы последствия попадания вражеских снарядов в Корабельном районе (фото)

В городе повреждены линии электропередач, есть разрушения домов.
В Херсоне раздаются взрывы. Город находится под плотным огнем со стороны русских оккупационных войск.
Об этом заявили в Херсонской МВА.
Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, из-за вражеских обстрелов в городе повреждены линии электропередач, есть разрушение домов.
Он также обнародовал фото последствий попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона.
Напомним, россияне также ударили по Золотой Балке в Херсонской области 15 октября. Там известно о 28 "прилетах".
Между тем на Херсонском и Запорожском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Там оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное.
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