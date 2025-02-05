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В Херсоне РФ атаковала дронами полицейских во время эвакуации пострадавших: есть раненые

В Херсоне РФ атаковала дронами полицейских во время эвакуации пострадавших: есть раненые

Во время эвакуации пострадавших в Антоновке атаковали полицейских / Фото: Национальная полиция Украины

В Антоновке россияне сбросили взрывчатку на полицейских.

Утром 5 февраля в Антоновке, в пригороде Херсона, во время очередной атаки российских дронов пострадали трое полицейских, которые помогали эвакуировать людей.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

"Во время эвакуации пострадавших работниками полиции враг нанес повторный удар, атаковав полицейский автомобиль. В результате этого трое правоохранителей получили ранения", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, россияне атаковали Антоновку ударными БпЛА, сбросив взрывчатку. В результате ранения получили четыре гражданских лица — женщина 48 лет и трое мужчин в возрасте 47, 48 и 54 года. После этого дроны нанесли повторный удар по правоохранителям, которые спасали пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсонской области на одной из эвакуационных операций полицейский автомобиль взорвался на вражеской мини во время транспортировки больного мужчины.

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