В Херсоне россияне хотят селиться в квартиры мирных украинцев, выехавших из-за оккупации — разведка

В Херсоне россияне хотят селиться в квартиры мирных украинцев, выехавших из-за оккупации — разведка

Российские захватчики планируют селиться в квартиры жителей Херсона, выехавших из города, чтобы спастись от жизни в оккупации.

Для этого оккупанты требуют от председателей ОСМД предоставить им перечень помещений, в которых пока никто не проживает.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Как отмечается, оккупанты требуют от председателей ОСМД в микрорайонов "Таврийский" и "Жилище" предоставить им перечень пустых помещений, чтобы потом там заселиться. Там планируют проживать российские военные и представители спецслужб.

Также в Херсоне устанавливают дополнительные блокпосты и убеждают местных жителей, что "Россия здесь надолго".

"Сообщается, что недавно в Херсон прибыл так называемый "председатель ДНР" Денис Пушилин. Ожидается, что его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций до 9 мая. А также решение вопроса "изменения статуса" Херсона", — говорится в сообщении разведки.

Напомним, в захваченном Херсоне оккупанты хотят заставить заключенных воевать против ВСУ.

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