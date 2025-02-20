В Херсоне российская управляемая авиабомба попала в 10-этажку: обнародовано видео последствий

В настоящее время известно о шести пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

Этой ночью весь Херсон содрогнулся от "прилета" российской управляемой авиабомбы в десятиэтажку. Из-за удара разрушены пятнадцать квартир – с первого по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах – выбило стекла.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин в соцсетях.

Сейчас известно о шести пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с восьмого и девятого этажей разрушенного здания.

В больнице находятся двойняшки – мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки недалеко от места "прилета". Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги.

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Еще трем мужчинам бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. У потерпевших – контузии, а также у одного из херсонцев – ушиб головы.

На месте очередного российского теракта развернут оперативный штаб Херсонской ОВА.

К работам привлечены около 120 человек и 35 единиц техники. Это – спасатели, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры, городские власти.

Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Напомним, поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.

В Херсоне российская управляемая авиабомба попала в 10-этажку

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