В Херсоне российские диверсанты предлагают людям сдать город РФ

Местным советовали отправлять диверсантов туда же, куда российский корабль.

В Херсоне российские диверсанты предлагают местным жителям сдать врагу город.

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Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Есть информация, что оборотни-диверсанты пытаются разговорить вас на улицах, очередях и других публичных местах и подбить на идею "сдать город". Не сомневаюсь, что вы их отправляете туда, куда и российский корабль, но будьте бдительны. А еще лучше таких "Павликов Морозовых" сразу сдавать правоохранителям или терробороне", — подчеркнула депутат.

Напомним, бывший защитник сборной Украины, донецкого "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский, представляющий ныне греческий "Ионикос", высказался о полномасштабном военном вторжении России на украинские земли.

Также в воскресенье, 6 марта, российские кафиры обворовали отделение полиции в городе Изюм Харьковской области.