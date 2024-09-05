В Херсоне российские дроны охотятся за людьми: журналистка рассказала о жизни в городе

Херсонцы почти не носят наушников или других включенных гаджетов, чтобы слышать, не летит ли вражеский дрон.

В последние недели в Херсоне летают российские дроны со взрывчаткой, которые буквально устраивают охоту на людей на улицах.

Об этом главная редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлыч рассказала в эфире "Эспрессо".

Вирлыч сообщила, что в последние недели по Херсону просто неистово летают вражеские дроны. Жители города даже просят распространять информацию об этом и о том, как себя вести.

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"Потому что разведдроны российские со взрывчаткой долетают и до центра, летят и дальше. И буквально устраивают охоту людей, поэтому это очень и очень опасно, и этого стало просто критически много. Настолько много, что это жужжание становится уже привычным приложением к жизни", – рассказала журналистка.

Она также дала советы, как себя вести, если заметили российский дрон. Главное – это спрятаться.

"Услышали/увидели дрон — прячемся в ближайшее укрытие или ближайшее место, которое можно воспринимать как укрытие. Ни в коем случае не надо угрожать дрону, героически бросать что-то в дрон. Все случаи единичны героические, в большинстве своем все это заканчивается очень трагически", – отметила Вирлыч.

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Он добавила, что важно очень внимательно слушать, не летит ли дрон. Поэтому херсонцы почти не носят наушников или других включенных гаджетов.

"Они могут летать как высоко, так и низко. Нет такого понятия: "Ко мне дрон не долетит". В Херсоне такого пока нет, на правом берегу я бы вообще очень внимательно к этому относилась", — сказала журналистка.

По ее словам, пребывание в Херсоне на одном месте на открытой местности в течение пяти минут уже считается долгим.

"Вообще лучше открытые местности обходить, ходить под заборами, под зданиями и четко планировать маршрут свой. Возможно, сообщать доверенным людям, где вы находитесь, чтобы они знали, в случае чего, где вас искать приблизительно. Но ни в коем случае не проявлять героизм по поводу российских дронов. Услышали, увидели – спрятались", – подчеркнула Вирлыч.

Напомним, в конце августа под атаку вражеским дроном в Херсоне попала спешащая на вызов бригада "скорой".

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