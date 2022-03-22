В Херсоне российские оккупанты дважды разгоняли мирный митинг: есть пострадавшие

В Херсоне российские оккупанты дважды разгоняли мирный митинг: есть пострадавшие

Захватчики использовали газ против горожан.

В Херсоне российские оккупанты дважды разгоняли мирный митинг на площади Свободы, есть пострадавшие.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"Люди после того, как против них российские оккупанты применили силу впервые, снова собрались. Херсонцев снова разгоняли газом", – надписал он на своей странице в Facebook.

На месте работала "скорая", одному из митингующих оказали помощь.

Напомним, 21 марта в Херсоне, на площади Свободы, оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь в воздух.

Ранее стало известно, что в Олешки вошли российские войска.

Читайте также: