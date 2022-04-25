В Херсоне российские оккупанты захватили здание городского совета

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики захватили здание городского совета.

Оккупанты приказали местным чиновникам отдать им ключи и покинуть помещение горсовета.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на представителя городского совета.

"В 16:30 в здание вошли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", — рассказал работник городского совета.

Пока неизвестно, для чего оккупантам помещения органа местного самоуправления.

Напомним, как сообщала разведка Великобритании, для России проведение псевдореферендума во временно оккупированном Херсоне является ключевым, чтобы оправдать свою оккупацию юга Украины.

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