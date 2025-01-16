В Херсоне российские военные с беспилотника атаковали коммунальщиков: фото

Российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на транспорт КП "Парки Херсона".

В Херсоне российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на автомобиль коммунальщиков, выполнявших работы в Днепровском районе города, люди не пострадали.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Facebook.

"Оккупанты из беспилотника атаковали коммунальщиков. Во время выполнения работ в Днепровском районе российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на транспорт нашего КП "Парки Херсона", – рассказал Мрочко и обнародовал соответствующие фотографии.

Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона

Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона

Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона

По данным начальника Херсонской МВА, работники не пострадали.

Напомним, российские террористы убили херсонскую волонтер. Жертвой врага стала Ирина Байраченко.

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