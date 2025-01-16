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В Херсоне российские военные с беспилотника атаковали коммунальщиков: фото

В Херсоне российские военные с беспилотника атаковали коммунальщиков: фото

Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на транспорт КП "Парки Херсона".

В Херсоне российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на автомобиль коммунальщиков, выполнявших работы в Днепровском районе города, люди не пострадали.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Facebook.

"Оккупанты из беспилотника атаковали коммунальщиков. Во время выполнения работ в Днепровском районе российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на транспорт нашего КП "Парки Херсона", – рассказал Мрочко и обнародовал соответствующие фотографии.

Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона / ©
Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона
Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона / ©
Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона
Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона / ©
Российские оккупанты из дрона атаковали коммунальщиков Херсона

По данным начальника Херсонской МВА, работники не пострадали.

Напомним, российские террористы убили херсонскую волонтер. Жертвой врага стала Ирина Байраченко.

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