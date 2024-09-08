В Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку: много пострадавших

Все потерпевшие находятся под наблюдением медиков.
В воскресенье, 8 сентября, российский дрон в Херсоне сбросил взрывчатку на маршрутку, в результате чего пострадавшие.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"В Днепровском районе Херсона шесть человек пострадали из-за атаки российского беспилотника. Это — мужчины, 57, 58 и 60 лет, а также женщины, 43, 45 и 60 лет. Четверо человек пострадали в результате сброса взрывчатки с дрона на маршрутку. Два человека в момент удар находились на улице", — написал он.
По его словам, все пострадавшие – под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 7 сентября российский дрон попал в здание Верховной Рады.
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