В Херсоне СБУ задержала двух коллаборантов, похищавших украинцев в застенки

Предателям Украины грозит до 15 лет за решеткой.

Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Правоохранители задержали двух коллаборантов, которые добровольно вступили в созданные оккупантами "главное управление МВД Херсонской области" и похищали украинцев в застенки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"После "собеседования" с представителями ФСБ одного из злоумышленников назначили "следователям" и поставили перед ним задачу по участию в подавлении движения сопротивления на оккупированной части региона. К пострадавшим применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Через террора и репрессий рашисты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что еще одного коллаборанта назначили патрульным полкам в составе оккупационного органа, находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан.

После освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города. Однако им это не удалось. Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение и задержали злоумышленников.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Освобождение Херсона

Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября.

После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Правоохранительные органы продолжают выявить изменников и коллаборнатов, перешедших на сторону врага.

Так, СБУ задержала в Херсоне российского оккупанта, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в застенках Херсонской области российские военные держали даже детей.

Однако российские захватчики после побега продолжают обстреливать Херсонскую область, так со времени деоккупации Россия уже убила 32 гражданских.

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