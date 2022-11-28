В Херсоне СБУ задержала очередную "партию" предателей, которые помогали оккупантам пытать украинцев

В Херсоне задержали очередных предателей из оккупационного "СИЗО". Там российские оккупанты пытали похищенных украинцев.

В Херсоне СБУ задержала предателей, которые во время оккупации города присоединились к российским оккупантам и работали в так называемом "управлении службы исполнения наказаний в области".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, в Херсоне правоохранители задержали троих предателей. Во время оккупации региона они присоединились к рядам созданного агрессором "управления службы исполнения наказаний в области".

Находясь на должностях, они выполняли задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведения массовых репрессий на территории региона.

"Установлено, что они лично осуществляли прием в оккупационное СИЗО похищенных местных жителей и незаконно держали их под стражей в камерах с бесчеловечными условиями. По данным следствия, приспешниками агрессора оказались должностные лица Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Среди них – исполняющий обязанности руководителя местного следственного изолятора и его заместитель по оперативной работе”, — рассказали в СБУ.

Один из них после того, как оккупанты захватили город, добровольно согласился стать "помощником начальника по работе с обществом", другой же был "старшим оперуполномоченным" в составе уже карательного органа РФ.

"С "ними" была еще оперуполномочена по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пенитенциарного учреждения, которое в начале полномасштабного вторжения присоединилось к рядам оккупационной администрации. После освобождения областного центра они пытались скрываться и тем самым избежать правосудия. Однако им это не удалось. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили предателей, установили их местонахождение и задержали”, — подчеркнули в управлении.

Что известно об освобождении Херсона

Украинские военные вошли в город 11 ноября. В то время оккупанты перебрались уже на другой берег Днепра. Такой приказ им предоставил минобороны РФ Шойгу.

Местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Уже через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там местные на встрече с ним спели гимн нашего государства.

В то же время спасатели и пиротехники продолжают проводить разминирование территории, оставленной оккупантами.

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