В Херсоне снова раздаются взрывы: Подоляк рассказал, как Россия мстит жителям города за поддержку ВСУ

Российские террористы несколько дней подряд обстреливают освобожденный Херсон. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что оккупанты мстят жителям украинского города за поддержку ВСУ.

Об этом он написал в Twitter.

"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жизни. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Human Rights? Или рутина российских зверств больше не интересна?", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия начала системно обстреливать Херсон из левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жизнь. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления @UNHumanRights ? Или рутина российских зверств больше не интересна? – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022

Отметим, что Россия уже несколько дней подряд обстреливает уволенный украинский областной центр. Местные жители сообщают, что в 21 ноября 18:38 в городе снова раздаются взрывы.

Увольнение Херсона

Херсон – это единственный областной центр, который с 24 февраля удалось оккупировать России. Захватчики установили полный контроль над городом в марте 2022 года, однако ВСУ во время масштабного контрнаступления 11 ноября освободили Херсон из-под оккупации.

21 ноября оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. На месте трагедии погиб один человек, еще несколько человек были госпитализированы. Перед уходом из украинского областного центра российские террористы уничтожили всю критическую инфраструктуру. Город сейчас без отопления, электричества и связи.

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