В Херсоне снова раздаются взрывы: сообщают о мощном "прилете" по Антоновскому мосту и базе оккупантов (видео)

По данным местных СМИ, около 20 часов было слышно мощный взрыв в Херсоне в районе 90-й зоны, где, вероятнее всего, была база оккупантов.

Об этом сообщает херсонский журналист Константин Рыженко.

"В Херсоне очень сильные взрывы в районе 90-й зоны. Напоминаю, там была самая первая база оккупантов. Они там поселились с первых дней оккупации", — написал он.

Кроме этого, в местных пабликах начала появляться информация о "прилете" по Антоновскому мосту, который был обстрелян за сегодня по меньшей мере два раза. Видео взрыва публикуют в телеграм-каналах очевидцы. Как видно на кадрах, взрыв был сильным. После удара поднялся огромный столб дыма.

Также сообщается, что звуки детонации слышны в других районах Херсонской области. Перед этим только за вечер зафиксировали "прилеты" в Бериславе и Таврическом.

Следует отметить, что пока нет официальной информации о взрывах в Херсоне.

Напомним, ранее депутат облсовета Сергей Хлань сообщил, что РФ формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в направлении Херсонщины. Поэтому ВСУ бьют по мостам, чтобы эту технику не перебросили поближе к линии фронта.

Карта войны на 30 августа: враг пытался прорвать украинскую оборону на Харьковщине

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber