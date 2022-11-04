В Херсоне стало значительно меньше россиян в военной форме — советник главы ОВА

Во временно оккупированном областном центре Херсона сообщают об опустелых блокпостах и наблюдают передислокацию военной техники на левый берег Днепра.

Из админздания захваченного оккупантами Херсонской ОВА исчез российский триколор, на улицах — пустые блокпосты, а в городе стало гораздо меньше россиян в военной форме.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты в последние дни занимались в Херсоне тотальным ограблением — вывозили имущество и частных компаний, и государственное, в том числе коммунальных предприятий, медицинских учреждений.

В то же время, можно было увидеть передвижение военной техники на левый берег Днепра.

"Наблюдали, что оккупанты сейчас строят фортификационные сооружения на левом побережье. То есть 15-километровая зона, которую они объявили "зоной эвакуации", — это очередной шаг оккупантов к тому, что они и депортируют людей, и фактически укрепляют линию обороны", — рассказал Сергей Хлань.

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Также оккупанты выключили вышки мобильной связи, которые находятся ближе к плотине Каховской ГЭС, где они обустроили альтернативные переправы, понтонные, передвижные мосты.

"Возможно это сделали для того, чтобы нельзя было отслеживать усиление правого берега, потому что все, что происходило до вчерашнего дня, можно было наблюдать и видеть, что техника идет на левый берег и там окапывается и укрепляется", — заметил советник председателя ОВА .

Он также напомнил о версии, которую высказывала представитель Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, о том, что оккупанты, создавая видимость отступления, могут готовить провокацию, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы сопротивляться ВСУ.

“Но есть заявления Буданова, что оккупанты покинут Херсон и правобережную часть Херсонской области до конца ноября... Трудно судить, что будет происходить на самом деле. То, что сообщают мне из Херсона: оккупанты почти все вывезли, почти все ограбили, что можно было, и наглядно их становится гораздо меньше”, — резюмировал он.

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