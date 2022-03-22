В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, оккупанты блокируют помощь — МИД Украины

С каждым днем город приближается к гуманитарной катастрофе.

Во временно оккупированном Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Facebook.

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"В Херсоне также находятся около 100 иностранных студентов, прежде всего из стран Африки. Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, РФ отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия. Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Призываем международное сообщество в против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мэр Херсона Игорь Колыхаев сегодня, 22 марта, посетил аптеки и Центральный базар. Его возмутили цены на лекарства и продукты. Мэр призвал прекратить спекуляцию.

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