В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, оккупанты блокируют помощь — МИД Украины

С каждым днем город приближается к гуманитарной катастрофе.
Во временно оккупированном Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.
Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Facebook.
"В Херсоне также находятся около 100 иностранных студентов, прежде всего из стран Африки. Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, РФ отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия. Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Призываем международное сообщество в против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мэр Херсона Игорь Колыхаев сегодня, 22 марта, посетил аптеки и Центральный базар. Его возмутили цены на лекарства и продукты. Мэр призвал прекратить спекуляцию.
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