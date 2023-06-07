В Херсоне супруги предателей получили российские паспорта и помогали оккупантам

Предатели самостоятельно перешли на сторону окупантов и работали со спецслужбами РФ.

В Украине правоохранители задержали и отправили под суд супругов, предавших Украину, получили российские паспорта и помогали им во время оккупации Херсона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, правоохранители разоблачили двух младших инспекторов госучреждения "Дарьевская исправительная колония №10". Они добровольно перешли на сторону окупантов и предоставляли спецслужбам РФ информацию о местных патриотах, в том числе участниках АТО и ООС.

“Во время обысков по их месту жительства, правоохранители обнаружили присяги гражданина России, служебные удостоверения, символику России и т.д. Фигуранты успели получить паспорта страны-агрессора, но после освобождения Херсона сожгли их в надежде избежать наказания. Супруги пытались скрываться, но их разоблачили и задержали. Пока они находятся под стражей в ожидании суда”, — рассказали в ДБР.

Напомним, что в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, поднявшего над Волчанском Харьковской области российский флаг.

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