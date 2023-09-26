В Херсоне священник продавал российское оружие – автоматы Калашникова и ПЗРК (фото)

В Херсоне СБУ совместно полицией задержали настоятеля одного из храмов УПЦ (МП), который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства оккупантов.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Священник хранил вражеские арсеналы в двух тайниках. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил: пулемет и автомат Калашникова с комплектующими; 3 боевые гранаты Ф-1; почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Российское оружие, которое в Херсоне продавал священник

Российское оружие, которое в Херсоне продавал священник

Российское оружие, которое в Херсоне продавал священник

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" — на попытке продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

"В дополнение к этим ПЗРК священник предлагал приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.

Священник УПЦ (МП) подыскивал своих клиентов через свои связи, в том числе в криминальных кругах.

В СБУ подчеркнули, что попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности, из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Напомним, в Ивано-Франковске женщина восхищалась Путиным и называла Украину "территорией РФ" (фото).

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