В Херсоне украинское движение сопротивления подорвало коллаборантку Татьяну Томилину

В оккупированном россиянами Херсоне движение сопротивления взорвало коллаборантку Татьяну Томилину.
В Херсоне украинское движение сопротивления взорвало коллаборантку Татьяну Томилину. Она находится в реанимации. Вместе с ней был и один оккупант – он отправился на концерт Кобзона.
Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко.
“Сегодня движением сопротивления была взорвана Татьяна Томилина и сопровождающий ее орк. Томилина – “300”, в реанимации, тяжелое состояние. Орк – "200". Колаборантка занимала псевдодолжность "ректора ХГУ", — подчеркнул Константин Рыженко.
Напомним, что Россия приостановила отправку новых подразделений на войну против Украины, потому что те бунтуют.
Читайте также:
- Били из танков, боевых машин и артиллерии: оккупанты вели обстрелы почти по всем направлениям
- Зеленский обратился к Западу: "Нельзя снимать санкции"
- Россия обстреляла густонаселенный жилой массив Харькова — Терехов