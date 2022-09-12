В Херсоне украинское движение сопротивления подорвало коллаборантку Татьяну Томилину

В Херсоне украинское движение сопротивления взорвало коллаборантку Татьяну Томилину. Она находится в реанимации. Вместе с ней был и один оккупант – он отправился на концерт Кобзона.

Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко.

“Сегодня движением сопротивления была взорвана Татьяна Томилина и сопровождающий ее орк. Томилина – “300”, в реанимации, тяжелое состояние. Орк – "200". Колаборантка занимала псевдодолжность "ректора ХГУ", — подчеркнул Константин Рыженко.

Напомним, что Россия приостановила отправку новых подразделений на войну против Украины, потому что те бунтуют.

Читайте также: