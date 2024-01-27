В результате падения детонация боевой части Shahed не произошла, но она все еще представляла большую опасность для населения.

В Херсоне полицейские уничтожили боевую часть русского БПЛА.

Как это происходило, рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции Украины и обнародовали фото и видео.

"Во время очередной атаки Херсона российскими террористами сотрудники полиции зафиксировали попадание БпЛА типа Shahed в одном из районов города. На месте падения дрона-камикадзе взрывотехники провели необходимые работы по его обезвреживанию", — говорится в сообщении.

Заряд достали из почвы и обезвредили на специальной площадке

Руководитель взрывотехнического отдела полиции Херсонской области Владимир Перепелица рассказал, что в результате падения детонация боевой части не произошла. Однако она все еще представляла большую опасность для населения. Поэтому было принято решение получить заряд из почвы и обезвредить на специальной площадке с соблюдением всех норм безопасности.

В Херсоне полицейские уничтожили боевую часть российского БПЛА Опубликована Национальная полиция Украины Суббота, 27 января 2024 г.

Напомним, под Крынками в Херсонской области воюет частная армия мэра Москвы Собянина.

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