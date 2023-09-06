В Херсоне во время оккупации чиновницы горсовета насчитали себе почти 1,5 млн грн зарплаты – ГБР (фото)

ГБР сообщило о подозрении двум чиновницам, которые во время оккупации Херсона незаконно начислили себе заработную плату.

Двум бывшим чиновницам Херсонского городского совета сообщили о подозрении – во время оккупации города они начисляли себе незаконные заработные платы на сумму 1,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, руководитель Департамента развития объектов коммунальной собственности и ее подчиненная – начальник отдела учета имели доступ к соответствующему программному обеспечению и во время оккупации Херсона решили воспользоваться ситуацией и резко повысить себе зарплаты.

"Они сами начисляли себе заработные платы, которые иногда превышали установленные более чем в 10 раз. К примеру, за апрель 2022 года глава департамента вместо 17 тыс. 388 гривен получила 199 тыс. 897 гривен. Ее подчиненная за апрель 2022 года получила 151 тыс. гривен, что в 14 раз больше максимально определенной суммы", — говорится в сообщении.

Чиновница городского совета Херсона / Фото: Государственное бюро расследований

Чиновница городского совета Херсона / Фото: Государственное бюро расследований

Такие "бонусы" чиновницы самостоятельно платили себе до августа 2022 года. В августе-сентябре 2022 года женщин уволили.

В целом с января по август 2022 года руководитель департамента получила 616 тыс. 135 гривен зарплаты, ее сообщница – 565 тыс. 659 гривен. Все деньги поступили на их зарплатные карты.

По данным следствия, фигурантки успели скрыться на неподконтрольные Украины территории.

"Одна из них даже публично делает карьеру в органах власти оккупантов. Бывшая начальница отдела теперь возглавляет так называемую службу занятости и принимает участие в агитации фейковых выборов на временно оккупированных территориях", — рассказали в ГБР.

Двум экс-чиновницам сообщено о подозрении в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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