В Херсоне возможны уличные бои: Жданов рассказал, как оккупанты готовятся к этому

Оккупанты организуют огневые точки в жилых домах Херсона.
Военный эксперт Олег Жданов сказал, что уличные бои в Херсоне при контрнаступлении ВСУ вполне возможны и российские войска уже готовят город к этому.
Об этом эксперт сказал в эфире своего YouTube-канала.
"Да, к сожалению, уличные бои в Херсоне – это реальность. Город готовят, кстати, к уличным боям: заваривают люки, подрывают люки, где есть коммуникации – кабели, связи электрические. Подрывают их или перерезают кабели. Также минируют канализационные коллекторы и тоже заваривают люки", – рассказал Жданов.
"(Оккупанты — ред.) организуют огневые точки в жилых домах, переодевая своих солдат в гражданскую форму одежды для того, чтобы имитировать местное население. Что якобы местное население сопротивляется приходу Вооруженных сил Украины", — сообщил военный эксперт.
Он призвал херсонцев фиксировать огневые точки оккупантов, чтобы потом сообщить о них ВСУ. Огневая точка может быть обустроена в квартире, где находятся по 3-4 человека в гражданской одежде. Также можно увидеть, как они заносят в дом боеприпасы.
Какая ситуация в Херсонской области
Российские захватчики выстроили несколько линий обороны в области в предвкушении контрнаступления ВСУ. Они также перевезли свою "администрацию" на левый берег Днепра и готовят сам Херсон к уличным боям.
Россияне усиливают группировку на правом берегу Херсона за счет мобилизованных. В то же время в регионе продолжается так называемая "эвакуация".
По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, оккупанты пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона. Они хотят спровоцировать неудачное наступление украинских войск и фактически использовать их опыт, когда анонсировалось контрнаступление на юге, а произошло освобождение Харьковщины.
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