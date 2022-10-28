В Херсоне возможны уличные бои: Жданов рассказал, как оккупанты готовятся к этому

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что уличные бои в Херсоне при контрнаступлении ВСУ вполне возможны и российские войска уже готовят город к этому.

Об этом эксперт сказал в эфире своего YouTube-канала.

"Да, к сожалению, уличные бои в Херсоне – это реальность. Город готовят, кстати, к уличным боям: заваривают люки, подрывают люки, где есть коммуникации – кабели, связи электрические. Подрывают их или перерезают кабели. Также минируют канализационные коллекторы и тоже заваривают люки", – рассказал Жданов.

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"(Оккупанты — ред.) организуют огневые точки в жилых домах, переодевая своих солдат в гражданскую форму одежды для того, чтобы имитировать местное население. Что якобы местное население сопротивляется приходу Вооруженных сил Украины", — сообщил военный эксперт.

Он призвал херсонцев фиксировать огневые точки оккупантов, чтобы потом сообщить о них ВСУ. Огневая точка может быть обустроена в квартире, где находятся по 3-4 человека в гражданской одежде. Также можно увидеть, как они заносят в дом боеприпасы.

Какая ситуация в Херсонской области

Российские захватчики выстроили несколько линий обороны в области в предвкушении контрнаступления ВСУ. Они также перевезли свою "администрацию" на левый берег Днепра и готовят сам Херсон к уличным боям.

Россияне усиливают группировку на правом берегу Херсона за счет мобилизованных. В то же время в регионе продолжается так называемая "эвакуация".

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, оккупанты пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона. Они хотят спровоцировать неудачное наступление украинских войск и фактически использовать их опыт, когда анонсировалось контрнаступление на юге, а произошло освобождение Харьковщины.

Карта боев на 28 октября

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