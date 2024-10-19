В Херсоне вражеский дрон попал в коммунальщиков: ранения получили 5 человек

В Днепровском районе под удар беспилотников попали сотрудники коммунального предприятия.
Оккупанты 19 октября атаковали Херсон дронами, один из них попал в работников коммунальных служб, в результате чего ранения получили пять человек.
Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.
"Пять человек пострадали. Это — мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали в больницу с взрывными травмами и контузиями", — говорится в сообщении.
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, ночью и утром 19 октября российские войска атаковали Черкасскую область дронами и ракетами. ПВО частично сбило угрозу, но есть попадание и повреждение от обломков.
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