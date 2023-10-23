В Херсоне задержали агентов РФ, которые приводили ракеты и авиабомбы на дома в городе (фото)

В Херсоне Служба безопасности Украины нейтрализовала подпольную ячейку российской ФСБ. В ходе оперативных мероприятий задержаны трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным следствия, организатором и руководителем местного "антиукраинского" подполья был бывший предприниматель, который после захвата Херсона перешел на сторону врага.

Предатель устроился "мастером" в оккупационную "Херсонскую железную дорогу РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой оккупантов.

Задержанный агент ФСБ РФ в Херсоне

Техника предателей для обмена данными с кураторами РФ

Флаг РФ и фото Путина

Российская символика

Фиктивные удостоверения предателей, выданные оккупантами

Впоследствии предатель попал в поле зрения ФСБ РФ, которая вскоре завербовала его.

После освобождения Херсона мужчина на время "залег на дно", но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим "куратором" из временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.

"По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра. Один из них во время захвата города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора Кремля — "РИА Новости", - рассказали в СБУ.

После создания вражеской группы, ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона. Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях.

В настоящее время руководителю вражеской группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 УКУ.

Напомним, офицер спецподразделения "Артан" рассказал, как ГУР освободило "вышки Бойко" и чего теперь боятся оккупанты.

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