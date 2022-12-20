В Херсоне задержаны еще двое работников следственного изолятора по подозрению в государственной измене

Предатели после захвата Херсона пошли на сотрудничество с оккупантами.

В Херсоне задержаны еще двое работников пенитенциарной службы. Им сообщили о подозрении в государственной измене – после захвата города они перешли на сторону врага.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчины согласились служить в подчиненном оккупационном властях РФ учреждении — так называемом "Следственном изоляторе № 1" на должностях "младших инспекторов отдела охраны".

"Они следовали указаниям представителей страны-агрессора, достоверно зная, что действуют в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключенными", — сообщает прокуратура.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Разоблачение предателей в Херсоне

Вооруженные силы Украины вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. Правоохранители проводят стабилизационные мероприятия в городе, разоблачая предателей, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками.

Так, СБУ задержала двух коллаборантов, которые добровольно вступили в созданный оккупантами "главное управление МВД Херсонской области" и похищали украинцев в застенки.

А работники Государственного бюро расследований задержали заместителя городского головы Херсона из команды предателя Владимира Сальдо, во время временной оккупации города работавшего на врага.

В Херсоне также разоблачили предателей, которые во время оккупации города присоединились к российским кафиров и работали в так называемом "управлении службы исполнения наказаний в области".

После деоккупации Херсона в городе обнаружили списки правоохранителей, которые перешли на сторону врага и сотрудничали с ним.

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