В Херсоне заработали госорганы, СБУ и Нацполиция Украины: в городе ввели комендантский час

В Херсоне вводят комендантский час и ограничивают въезд-выезд из города.
В освобожденном Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военные администрации Херсонской области, города Херсона и Херсонского района. Приступили к исполнению служебных обязанностей Нацполиция и Служба безопасности Украины", — сказал он.
Сотрудники ГСЧС проверяют регион о наличии мин. Херсон, по словам Янушевича, возвращается к жизни.
Кроме того, в Херсоне, по словам Янушевича, 12 ноября вводится комендантский час с 17:00 до 8:00 утра. Это необходимо для обеспечения безопасности местного населения.
"Хочу предупредить об ограничении возможности выезда и въезда в город к обеспечению мер по разминированию. Мы делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность Херсона и всей Херсонской области", — отметил он.
Как Херсон возвращается к жизни после 9 месяцев оккупации
11 ноября в Херсон, который был оккупирован еще в начале марта, зашли украинские военные. Накануне, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что его страна выводит свои войска из оккупированного Херсона.