В Херсоне Зеленский вручил 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам

Все наши воины, возвращающие свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной признательности, подчеркнул президент.
Сегодня был очень продуктивный и символический день – день в Херсонской, Николаевской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел честь лично отметить государственными наградами воинов ВСУ. Вручил в Херсоне 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам.
Об этом президент заявил в ежедневном обращении к украинцам 14 ноября.
Зеленский рассказал, что, в частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский. В сентябре он стал командующим оперативно-стратегической группой войск "Херсон", и мы видим результат.
Звание Героя Украины присвоено разведчику, сержанту Андрею Орлову. Еще в сентябре он проявил необычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине. Был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую. И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации.
"Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, возвращающие свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет", — отметил президент.
Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский приехал в уволенный Херсон.
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