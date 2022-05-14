В Херсонщине на "руководящие должности" назначают официанток и вышибал, да и те уже готовы бежать в Крым — СБУ

В Херсонщине на "руководящие должности" назначают официанток и вышибал, да и те уже готовы бежать в Крым — СБУ

Из-за таких действий российских захватчиков региону грозит гуманитарный кризис.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, на которой зафиксирован разговор двух предателей во временно оккупированной Херсонской области.

Они уже планируют убегать в Крым, поскольку ситуация в регионе катастрофическая.

Людям не хватает лекарств, еды и бензина.

"Вопрос с топливом не решается – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают без медикаментов. Уже начинают потихоньку россиян ненавидеть…" – говорится в разговоре.

В регионе также проблемы с гуманитарной помощью, по словам предателей, деньги получили только мамы с детьми.

Коллаборанты начали обсуждать план побега в временно оккупированный Крым, рассчитывая подзаработать денег, чтобы протянуть зимой.

"Если ничего не изменится, в июне надо тикать... Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", — говорит мужчина.

Напомним, руководитель медколледжа в Мариуполе начала сотрудничать с оккупантами.

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