В Херсонщине на "руководящие должности" назначают официанток и вышибал, да и те уже готовы бежать в Крым — СБУ

Из-за таких действий российских захватчиков региону грозит гуманитарный кризис.
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, на которой зафиксирован разговор двух предателей во временно оккупированной Херсонской области.
Они уже планируют убегать в Крым, поскольку ситуация в регионе катастрофическая.
Людям не хватает лекарств, еды и бензина.
"Вопрос с топливом не решается – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают без медикаментов. Уже начинают потихоньку россиян ненавидеть…" – говорится в разговоре.
В регионе также проблемы с гуманитарной помощью, по словам предателей, деньги получили только мамы с детьми.
Коллаборанты начали обсуждать план побега в временно оккупированный Крым, рассчитывая подзаработать денег, чтобы протянуть зимой.
"Если ничего не изменится, в июне надо тикать... Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был", — говорит мужчина.
Напомним, руководитель медколледжа в Мариуполе начала сотрудничать с оккупантами.
Читайте также:
- Ситуация в Херсоне лишь подчеркивает провал политических целей России в Украине – британская разведка
- "Никого не оставим врагу": Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено от оккупантов
- В Херсонской области оккупанты заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям