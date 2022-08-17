В Херсонском облсовете разоблачили истинную причину закрытия Керченского моста оккупантами

В Херсонской области оккупанты пытаются ремонтировать и восстанавливать разрушенные же ими мосты.

Также оккупанты заявили, что временно перекроют для проезда гражданских Керченский городов. Это может делаться для того, чтобы перебросить технику и вооружение из России в Крым.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты заявляли, что отремонтируют мост на дамбе в Новой Каховке. Упорно налаживают эти мосты с левого на правый берег Днепра. Кроме того, сообщалось, что россияне временно перекроют для проезда гражданских Керченский мост.

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Во-первых, чтобы остановить массовый выезд людей из оккупированного Крыма, которые бросились бежать после взрывов на полуострове. Во-вторых, чтобы сделать картинку для СМИ, что вроде бы никто не уезжает. Однако, по мнению Хланя, главная цель – это опрокидывание техники и вооружение из России в Крым.

Кроме того, он рассказал, что на территории оккупированной Херсонской области партизаны продолжают развешивать украинскую символику по Херсону, движение сопротивления работает. Как рассказал Хлань, к срыву голубовато-желтых лент оккупационные власти уже привлекают военных РФ.

Один из них полез на дерево, чтобы сорвать ленту и упал. Агитаторы, которых оккупационные власти привезли из Крыма в Херсоне, зарисовывают краской желто-голубые знаки на улицах, оставляющих партизаны, и заменяют "триколором".

Напомним, в ВСУ объяснили, почему российское командование сбежало из Херсона.

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