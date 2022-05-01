Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской и части Запорожской областей восстанавливают связь и Интернет - Федоров

Дата публикации
Просмотры
667
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской и части Запорожской областей восстанавливают связь и Интернет - Федоров

Pexels

Работы по восстановлению связи в Херсонской и части Запорожской области уже ведутся.

Накануне российские оккупанты отключили связь и Интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Однако уже ведутся работы по восстановлению.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - отметил он.

Напомним, 30 апреля жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с Интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях.

Читайте также:

Что сейчас происходит в Херсоне и какие планы у российских оккупантов - "Нічна варта"

Что сейчас происходит в Херсоне и какие планы у российских оккупантов - "Нічна варта"
Следующая публикация