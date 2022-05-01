В Херсонской и части Запорожской областей восстанавливают связь и Интернет - Федоров

В Херсонской и части Запорожской областей восстанавливают связь и Интернет - Федоров

Работы по восстановлению связи в Херсонской и части Запорожской области уже ведутся.

Накануне российские оккупанты отключили связь и Интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Однако уже ведутся работы по восстановлению.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - отметил он.

Напомним, 30 апреля жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с Интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях.

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