В Херсонской и части Запорожской областей восстанавливают связь и Интернет - Федоров

Работы по восстановлению связи в Херсонской и части Запорожской области уже ведутся.
Накануне российские оккупанты отключили связь и Интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Однако уже ведутся работы по восстановлению.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - отметил он.
Напомним, 30 апреля жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с Интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях.
Читайте также:
- На деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет.
- Оккупанты устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон" на Харьковщине — разведка
- Оккупанты не прослушивают телефонные разговоры украинцев — Госспецсвязи об очередном фейке РФ