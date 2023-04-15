В Херсонской области 18-летний парень нашел гранатомет и потерял пальцы: что произошло

Потерпевшего с травмами госпитализировали.
В Петропавловке Новоалександровской громады Херсонской области 18-летний парень нашел ручной гранатомет и случайно выстрелил. Из-за этого он потерял два пальца.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Инцидент произошел в субботу, 15 апреля. 18-летний молодой человек Петропавловки Новоалександровской громады Херсонской области нашел ручной гранатомет. Он принес оружие домой и случайно выстрелил. Поэтому парень получил различные травмы и потерял два пальца.
"В результате этого местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", — говорится в сообщении.
В ОВА призывают местных жителей не приближаться к оружию, поскольку это может закончиться ранениями или смертью
Напомним, 15 апреля около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена. Из-за этого на месте трагедии погибли две женщины — мать и дочь.
Отец и муж покойный после трагедии заявил, что хочет присоединиться к ВСУ.
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