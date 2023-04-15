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В Херсонской области 18-летний парень нашел гранатомет и потерял пальцы: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
1 мин
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В Херсонской области 18-летний парень нашел гранатомет и потерял пальцы: что произошло

Фото: pixabay.com

Потерпевшего с травмами госпитализировали.

В Петропавловке Новоалександровской громады Херсонской области 18-летний парень нашел ручной гранатомет и случайно выстрелил. Из-за этого он потерял два пальца.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля. 18-летний молодой человек Петропавловки Новоалександровской громады Херсонской области нашел ручной гранатомет. Он принес оружие домой и случайно выстрелил. Поэтому парень получил различные травмы и потерял два пальца.

"В результате этого местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", — говорится в сообщении.

В ОВА призывают местных жителей не приближаться к оружию, поскольку это может закончиться ранениями или смертью

Напомним, 15 апреля около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена. Из-за этого на месте трагедии погибли две женщины — мать и дочь.

Отец и муж покойный после трагедии заявил, что хочет присоединиться к ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
487
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